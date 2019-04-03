أمين عام الناتو: يوجد تأثير حقيقي لدعوة ترامب لتوزيع أعباء الإنفاق في الناتو

أكد أمين عام ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​ أنه "يوجد تأثير حقيقي لدعوة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لتوزيع أعباء الإنفاق في الناتو بشكل عادل على كل أعضائه".

وبعد لقائه ترامب، أوضح "أننا خضنا مناقشة ممتازة مع ترامب بشأن الحفاظ على قوة الناتو"، مشيراً إلى أن "هناك تأثير حقيقي، لدعوته للتوزيع العادل لأعباء الإنفاق في الحلف، إذ سيضيف الحلفاء الأوروبيون وكندا بحلول نهاية العام المقبل 100 مليار ​دولار​ على الإنفاق الدفاعي".

من جهته، أعرب ترامب عن امتعاضه، لعدم إنفاق أعضاء الحلف على الدفاع بسخاء، كما تفعل ​الولايات المتحدة​.

وانتقد ترامب، ​ألمانيا​ بشكل خاص، لأنها تنفق حوالي 1 بالمئة فقط من ناتجها القومي على احتياجات الناتو، في حين تنفق ​واشنطن​ 4.3 بالمئة من ناتجها.