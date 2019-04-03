أطباء بلا حدود: إيقاف استقبال المرضى بمستشفى المنظمة في عدن بعد خطف أحد المرضى

أعلنت منظمة "​أطباء بلا حدود​"، أنّه "تمّ خطف أحد مرضى مستشفى المنظمة في عدن ب​اليمن​ يوم أمس، وعُثر عليه ميتًا في وقت لاحق".

ولفتت إلى أنّه "تمّ إيقاف استقبال المرضى في المستشفى التابع للمنظمة في عدن، بعد عملية الخطف".