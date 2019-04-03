أطباء بلا حدود: إيقاف استقبال المرضى بمستشفى المنظمة في عدن بعد خطف أحد المرضى

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، أنّه "تمّ خطف أحد مرضى مستشفى المنظمة في عدن باليمن يوم أمس، وعُثر عليه ميتًا في وقت لاحق".
ولفتت إلى أنّه "تمّ إيقاف استقبال المرضى في المستشفى التابع للمنظمة في عدن، بعد عملية الخطف".
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