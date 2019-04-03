بالصور.. افتتاح معرض للسلع المخفضة في واحة الداخلة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، معرض السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بمدينة موط بمركز الداخلة، بهدف الاطمئنان على توافر السلع أمام المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم والذي يزيد فيه الإقبال عليها.

وأكد الزملوط، ضرورة طرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، خاصة لاستفادة التجار المشاركين في المعرض من إشغال الأرض بأسعار رمزية مقابل تقديم خدمات مميزة وبأسعار زهيدة أمام المواطنين.

وشدد على فتح منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية، المنتشرة بقرى ومدن المحافظة، وتوفيرها أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها قبل حلول شهر رمضان، ومواجهة استغلال بعض التجار لرفع أسعار المواد الغذائية.