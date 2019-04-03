تعويض سكان "موط" بأراضي بدلا من المنازل القديمة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعويض أهالي منطقة موط القديمة بمركز الداخلة بأراضي مناسبة بنفس سعر العقارات التي سيتم إزالتها لتطوير المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم الأربعاء، لمركز الداخلة، ورافقه حنان مجدي نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ذلك للوقوف على سير بعض الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها.

وأكد الزملوط أن مساحة منطقة موط القديمة التي سيجري تطويرها من وحدة تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان هي 5 أفدنة وبتكلفة تقديرية 24 مليون جنيه؛ لاستغلالها في إنشاء مجمع سكني وتجاري وترفيهي متكامل، حيث يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى إنشاء وحدات سكنية والمرحلة الثانية سيتم إنشاء محال تجارية ومناطق تريفيهة وصناعية.

وأضاف الزملوط أن المحافظة انتهت من تطوير المناطق التي تم البدء فيها بمدينة الخارجة، والتي تشمل عين أم زير ومشربية غيث، بالإضافة إلى إنشاء 3 أسواق حضارية جديدة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتكدسهم بالميادين بالإضافة إلى ازالة الأسواق العشوائية التي تؤدى إلى الزحام المرورى.