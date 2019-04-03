الجمعة.. انطلاق مهرجان "سيناء آمنة" للدراجات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تنطلق فعاليات مهرجان "سيناء آمنة 2" التي تنظمها مجموعة "إيجيبت رايدرز" Egypt Riders لقيادة الدراجات النارية بعد غد الجمعة، برعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ووزارة السياحة ونادي السيارات والتي تستمر فعاليتها على مدار خمس أيام بمشاركة 100 دراجة نارية من القاهرة والإسكندرية.

وقال إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن المسيرة ستبدأ من القاهرة مرورا بمدينة دهب ثم شرم الشيخ، لإلقاء الضوء على بعض المعالم السياحية في سيناء وترسيخ مفهوم السياحة الداخلية وتعزيز مفهوم الأمن والذي تعيشه محافظة سيناء كما أنها محاولة لتسليط الضوء على نوع مختلف من الرياضيات الفردية.

وأوضح أن المهرجان جزء من المسئولية المجتمعية لمجموعة راكبي الدراجات النارية لتشجيع الشباب على التغلب على ظاهرة الإدمان بممارسه الهوايات مثل ركوب الدراجات النارية والسفر.

وأشار إلي أن النسخة الثانية من مهرجان " سيناء أمنة " هذا العام برعاية صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي .