محافظ الدقهلية يكشف عن قرار جمهوري لم ينفذ منذ 27 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب إحاطة بشأن طرح وزارة الاستثمار الأرض غير المستغلة (30 فدانا) بمنطقة العصافرة الصناعية – مركز المطرية – محافظة الدقهلية كمرحلة ثانية لتشغيل الشباب.

وجاء في طلب الإحاطة أنه سبق وتم التقدم لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار ومحافظ الدقهلية بطلبات بشأن الموافقة علي طرح المساحات غير المستغلة (٣٠ فدانًا) بمنطقة العصافرة الصناعية بمركز المطرية محافظة الدقهلية، كمرحلة استثمارية ثانية لتشغيل الشباب وحفاظا على أراضي الدولة من التعدي عليها، وأنه تم الرد علي طلباته بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٦ ومخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٦ لتسعير المرحلة الثانية من منطقة العصافرة بمساحة ٣٠ فدانًا، وحين ورود التسعير سيتم الإعلان عنها، وحتى الآن لم يحرك ساكنًا، واقترح تحويل المنطقة لخطوط إنتاج ملابس لاستيعاب للعمالة الكثيفة وخاصة الفتيات، حيث إنها تمثل ٣٠ ألف عامل يسافرون لبورسعيد للعمل.

وقال الدكتور كمال جاد محافظ الدقهلية: "إلى يومنا هذا لم ينفذ القرار الجمهوري الصادر سنة ٩٢ الخاص بتخصيص تلك المنطقة، وخاطبت أمين عام مجلس الوزراء لحل مشكلة المديونية التي تواجه المنطقة الصناعية، ووصلني خطاب منذ ٣ أيام بتخصيص الـ٣٠ فدانًا لبنك الاستثمار، وكان ردي بكيف أخصص ما تم تخصيصه بقرار جمهوري؟"

وعقبت هناء دكروري ممثل وزارة الاستثمار، بأنها تؤيد المحافظ في مسألة القرار الجمهوري الصادر سنة ٩٢، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار كان الممول لإنشاء المنطقة بموجب الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات التعدينية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

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وأضافت أن المنطقة التي تم الانتهاء منها يعاني فيها المستثمرون بسبب نقص الخدمات وهبوط الأرض وعدم وجود وحدات للإسعاف أو الشرطة وانقطاع التيار الكهربي عن الصناعات بالمنطقة.

وقالت إن التوصية التي أعدتها الوزارة بشأن الطلب هي حل المشاكل بين بنك الاستثمار وجهاز المشروعات التعدينية، على أن يضخ بنك الاستثمار أموالًا مرة أخرى لحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة الصناعية.

وعقب محافظ الدقهلية، قائلا: "المنطقة منشأة بقرار جمهوري، ونقل عدد من الأصول من ميزانية هيئة جهاز الصناعات التعدينية لبنك الاستثمار، والنزاع الكائن بين بنك الاستثمار وجهاز المشروعات التعدينية التابع لوزارة الصناعة والتجارة ولابد من اجتماع وزاري لحل المسألة".

وعقب رئيس اللجنة، بأن هذا الطلب لابد من إيجاد حلول عاجلة له بسبب المبالغ التي دفعت فيه وغير مستغلة ولم تستفد منها الدولة ، قائلا: "الموضوع كدا بقى إهدار مال عام".

وأوصت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني في هذا الطلب، بتوجيه وزارة الاستثمار بعقد اجتماع تنسيقي بين جميع الجهات المعنية والمشتبكة في طلب الإحاطة، وموافاة اللجنة بالنتائج خلال ٣٠ يومًا، مؤكدة أنه إذا تعدى الرد ٤٥ يوما كحد أقصى سيتم تحديد موعد اجتماع عاجل بحضور سكرتير محافظ الدقهلية، محذرة من عدم اللجوء لهذا الاجتماع لأنه سيكون "اجتماع تصادمي".