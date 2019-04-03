مفاجأة في الانتخابات التركية ...حزب إخواني تحالف مع المعارضة العلمانية وأسقط أردوغان

كشفت مصادر موالية لجماعة الإخوان عن مفاجأة كبرى شهدتها الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا، والتي أدت لسقوط مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.
وقالت إن حزب السعادة الإسلامي المحسوب على التيار الإسلامي وجماعة الإخوان في تركيا صوّت لصالح مرشحي المعارضة في أنقرة واسطنبول وأزمير وأنطاليا، ما أدى لسقوط مرشحي حزب أردوغان.
وذكرت مصادر أخرى لـ"العربية.نت" أن حزب السعادة خاض الانتخابات بمرشحين كانت فرصهم في الفوز منعدمة، من أجل تفتيت أصوات الإسلاميين، وإخلاء الساحة لمرشحي المعارضة للتفوق واكتساح الانتخابات، وهو ما حدث في أنقرة واسطنبول في مفاجأة مدوية لم يصدقها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي كان واثقا من فوز مرشحيه في تلك المدينتين الكبيرتين.
وأضافت أن جميع أعضاء الحزب في اسطنبول لم يصوتوا لصالح مرشحي حزبهم، بل صوتوا لصالح مرشح المعارضة إمام أوغلو.
ومن جانبها، هاجمت قيادات الإخوان في مصر والمقيمون في تركيا، الحزب ورئيسه قره ملا أوغلو، متهمين إياه بالمشاركة فيما وصفوها بالمؤامرة لإسقاط التيار الإسلامي لحساب العلمانيين الأتاتوركيين.
المصدر العربية نت
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