أعلنت القيادة العامة الليبية أن قواتها تحركت بأوامر من المشير خليفة حفتر إلى المنطقة الغربية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وجاء ذلك في بيان صحفي نشره المكتب الإعلامي للقيادة اليوم الأربعاء. وأكد المكتب أن المشير حفتر، أمر بتحريك وحدات عسكرية إلى المنطقة لتطهيرها مما تبقى من الجماعات الإرهابية الموجودة في آخر أوكارها في الغرب الليبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشير حفتر يأمر بالتحرك إلى المنطقة الخاضعة لحكومة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.