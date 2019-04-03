مخيم الهول السوري.. أزمة صحية وكارثة فكرية

في تسعينيات القرن الماضي انشأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مخيم في مدينة الهول السورية، ليكون مأوى للنازحين الهاربين من حرب الخليج.

وبعد حوالي 3 عقود على انشاؤه، أصبح "مخيم الهول" يأوي عشرات الآلاف من اللاجيئين الفارين أيضًا لكن هذه المرة من تنظيم داعش الإرهابي، قبل أن ينضم إليهم آخرين من زوجات وأبناء التنظيم الإرهابي، عقب إجلائهم عن مناطق نفوذهم في سوريا.

معاناة صحية

بحسب تقديرات "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، يحتوي مخيم على أكثر 63 ألف نازح بزيادة 43 ألف على قدرته الاستعابية المقدرة بـ 20 ألف فقط، يعيشون داخل مخيمات من البلاستك.

الأمهات في المخيم، لا يستطعن إرضاع أطفالعن، بسبب عدم توفر المواد الغذائية، وأصيب العديد من الأطفال بالاسهال، وأصبح اللاجؤون يعانون من قلة الطعام ونقص الأدوية والرعاية الطبية، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية يومًا بعد يوم، ليصل عدد وفيات الأطفال إلى 194 طفل منذ مطلع ديسمبر الماضي.

واحترقت 200 خيمة في يناير الماضي، مخصصة للعائلات، أثر انفجار اسطوانة غاز، أسفر عن وفاة طفلة، وإصابة 16 من العاملين في المكان بحروق من الدرجة الثانية.

وأوضح النازح عروة عبد الكريم لـ"العربي الجديد": "الخيم هنا من البلاستيك وهي رقيقة جدا وليس بها عوازل للحرارة، وكثيرون هنا يعتمدون على المدافئ، وعند حدوث أي مشكلة في المدفأة يؤدي ذلك لاشتعال البلاستيك بسرعة".

دويلة داعش الجديدة

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في تحقيق نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، كشفت، أن هناك 9 آلاف امرأة وطفل أجنبي، يعشن تحت رقابة صارمة في مكان معزول داخل مخيم الهول، نظرًا لارتباطهن المباشر بتنظيم داعش الإرهابي.

وأصبحت النسوة المعزولات، يقضين أوقاتهن في جدال ديني، حاد، وبينهم من تريد العودة إلى التنظيم والبقاء معهم.

يوضح مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، "أن نساء داعش في المخيم، يطلقن الأحكام والفتاوى بحق نساء سوريا،

وأصبح الموقف عبارة عن قنبلة موقوتة في مخيمات الهول وشرق الفرات، مؤكدًا أن المخيم سيكون دويلة قادمة لتنظيم داعش".

وبلغ عدد المنضمين الأوروبيين إلى داعش منذ بداية الحرب 5 آلاف شخص، بواقع 280 من أمريكا، 1300 فرنسي، 800 روسي، 500 من بريطانيا، و400 من ألمانيا، و 400 من تركيا، و875 من البقان.

لكن رفضت عدد من الدول الأوروبية، استقبالهم بحجة الخوف من الأفكار المتطرفة، وقال بول لابورد، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، "إن المقاتلين الأجانب الذين يسعون إلى العودة لأوروبا الآن أكثر خطورة بكثير من العائدين السابقين إذ يملأهم السخط بعد سنوات من المعارك".

وسحبت ألمانيا الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين انضموا إلى التنظيم، بينما شددت اجراءاتها تجاه الأطفال الأقل من 5 سنوات.

ورفض هيربرت كيكل وزير الداخلية النمساوى، عودة عناصر التنظيم الإرهابي إلى البلاد، مطالبًا بإنشاء محاكم دولة في سوريا لمحاكمتهم بدلًا من إعادتهم إلى أوروبا، مؤكدًا على أنه "لا مكان لهم بيننا ولا مكان لكل من يدعمهم أو يمولهم".

بينما سحبت بريطانيا، الجنسية عن نساء انضممن إلى التنظيم، كانت أشهرهم شميمة بيغوم المعروفة "بعروس داعش، واثنين اخرين، هما يما إقبال وشقيقتها زارا، ولديهن 5 أطفال.