بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق في تهم فساد

بدأت اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بـ7 تُهم في اختلاس 42 مليون رنجيت ماليزي تابع لشركة إيس أر سي إنترناشيونال.
أنه المحاكمة تجرى أمام القاضي محمد نزلان محمد غزالي.
وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية
ويواجه نجيب البالغ من العمر 66 عاما تهما بخيانة الأمانة وتهمة واحدة
جدير بالذكر أن عبد الرزاق شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من عام 2009 وحتى عام 2018.
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