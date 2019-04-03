بدأت اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بـ7 تُهم في اختلاس 42 مليون رنجيت ماليزي تابع لشركة إيس أر سي إنترناشيونال.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أنه المحاكمة تجرى أمام القاضي محمد نزلان محمد غزالي. أنه المحاكمة تجرى أمام القاضي محمد نزلان محمد غزالي.

ويواجه نجيب البالغ من العمر 66 عاما تهما بخيانة الأمانة وتهمة واحدة بسوء استخدام منصبه و3 تهم أخرى بغسل الأموال التي تعود ملكيتها لشركة إيس أر سي إنترناشيونال تبلغ 42 مليون رنجيت ماليزي.

جدير بالذكر أن عبد الرزاق شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من عام 2009 وحتى عام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق في تهم فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.