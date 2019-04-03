رئيس الإمارات يتلقى رسالة من نظيره السريلانكي حول العلاقات الثنائية

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا تتعلّق بالعلاقات الثنائية وتعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء، أن وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش تسلّم الرسالة خلال لقائه مع وزير الشئون الخارجية السريلانكي تيلاك ماربانا.. حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأكدا الحرص على توطيدها في مختلف المجالات.

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