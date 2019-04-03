وزراء داخلية مجموعة السبع سيبحثون الإرهاب والإنترنت والهجرة

يتضمن جدول أعمال اجتماع وزراء الداخلية في مجموعة السبع الخميس والجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، التهديد الإرهابي والتعامل مع الإرهابيين وعائلاتهم، والتصدي لاستخدام الإنترنت "لغايات إرهابية"، والاتجار بالمهاجرين والجريمة البيئية كذلك.

وقبل قمة رؤساء دول مجموعة السبع من 24 إلى 26 أغسطس في مدينة بياريتز، تنظم فرنسا التي ترأس القمة في 2019، سلسلة من تسعة اجتماعات وزارية (بيئية وصحية واجتماعية ومالية، إلخ).

وسيستقبل وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ووزير الدولة لوران نونيز، ابتداءاً من غد الخميس، نظراءهم الألماني والإيطالي والكندي والأميركي والياباني والبريطاني في وزارة الداخلية. في هذه الأثناء، سيلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان نظراءه في سان-مالو ودينار (إيل إي فيلين) الجمعة والسبت.

بعد إيسكيا في إيطاليا في 2017، وتورونتو في كندا في 2018، هذه هي المرة الثالثة التي يجتمع فيها وزراء داخلية بلدان مجموعة السبع.

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء باريس فرصة لتعميق "التشاور والتنسيق وتبادل التوجهات والممارسات الجيدة" حول موضوعات نوقشت في اجتماعات سابقة، مثل حالة التهديد الإرهابي، الداخلي أو الخارجي، أو عودة الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم من سوريا والعراق.