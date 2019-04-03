بريطانيا تحقق بشأن جنود يطلقون النار على صورة زعيم المعارضة كوربن

بدأت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، تحقيقاً بعد عرض شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لجنود منتدبين لمهمة في أفغانستان يتدربون على إطلاق النار على صورة لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان "نحن على علم بانتشار شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق". وأضاف أن "تحقيقاً قد بدأ".

ويظهر شريط الفيديو، الذي يستمر 25 ثانية، أربعة جنود باللباس العسكري يعتمرون قبعات حمراء، وهم يطلقون النار من بنادق على أهداف موضوعة على بعد عشرة أمتار، أحدها صورة لجيريمي كوربن.

وسُجل الشريط في العاصمة الأفغانية كابول، كما ذكرت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية، موضحة أن الجنود ينتمون إلى الكتيبة الثالثة لفوج المظليين.

والموقع الذي سجل فيه شريط الفيديو مخصص للتدريب على حماية الشخصيات.

وكتب كاتب الدولة للدفاع توبياس ايلييو على "تويتر"، "إذا كان (شريط الفيديو) صحيحاً، فإنه غير مقبول".

من جهته، قال متحدث باسم حزب العمال إن "هذا التصرف مقلق وغير مقبول". وأضاف "لدينا ثقة بوزارة الدفاع للتحقيق في هذا الحادث والرد عليه".

ويعد جيريمي كوربن (69 عاماً)، الذي ترأس حزب العمال في 2015، شخصية مكروهة لدى اليمين البريطاني.