كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في واقعة نادرة.. دبلوماسيون أوروبيون يصلون غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل عدد من الوفود الدبلوماسية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة.

أفاد المكتب الإعلامي لإدارة معبر بيت حانون، بأن وفدا من وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وصل أيضًا إلى القطاع بجانب هذه الوفود الأوروبية؛ بحسب وكالة "سما".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الوفود تضمنت: وفدا دبلوماسيا يضم القنصل الإيطالي ونائبه، ووفد مرافق له، إلى جانب نائب القنصل الأسباني ووفد مرافق له، ومدير مكتب السفارة النرويجية، ومسؤول ملف الأونروا في السفارة البلجيكية.

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وتضمن الوفد الأوروبي أيضًا، وكيل السفارة المالطية، ومسؤولا بولنديا مع وفد يرافقه، ومدير مكتب القنصلية الإيرلندي العام، ومسؤول التعاون، ووكيل السفارة الكندي ووفد مرافق له، وجوليان طوني سفير سويسرا في فلسطين.

وسيطلع الوفد على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها تفاهمات التهدئة التي يجري تثبيتها في القطاع.

ويشار إلى أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.4 لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر جهة مانحة للأونروا، أعلنت وقف تمويل الوكالة في العام الماضي، وكانت قدمت 60 مليون دولار فقط من إجمالي مبلغ 365 مليون دولار الذي تعهدت به في ذات العام.