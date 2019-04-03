كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماى" تلتقى زعيم المعارضة البريطانية للتوصل لحل وسط بشأن "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للتوصل إلى حل وسط بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" خلال اجتماعها مع زعيم المعارضة جيريمي كوربين اليوم الأربعاء، وهي مقامرة يمكن أن تؤدي إلى إبرام صفقة طلاق من الاتحاد الأوروبي أخيرًا البرلمان، لكنها أدت أيضًا إلى تمزيق حزبها.

وكان من المفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، لكن بعد مرور ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بفارق ضئيل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء، ما زال من غير الواضح كيف أو متى أو حتى ما إذا كانت ستخرج من الاتحاد.

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وبعد أن رفض المشرعون اتفاقها بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، حيث انقسم البرلمان وحزب المحافظين التابع لها بشكل يائس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي إنها ستتحدث مع زعيم حزب العمل في محاولة للتغلب على ما أصبح الآن أزمة وطنية.

وأكدت ماي للبرلمان: "في الواقع هناك عدد من المجالات التي نتفق عليها فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. ما نريد أن نفعله الآن هو إيجاد طريق للمضي قدماً يحظى بدعم هذا المجلس والوفاء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

من جهته، قال كوربين، إنّه لن يطالب "ماى" بعقد استفتاء أخر حول الخروج من الاتحاد الأوروبى.