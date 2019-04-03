كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيك تسلم اثنين من المشتبه بهم في قضية هجوم قطار ألماني إلى النمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة التشيكية، إنها سلمت إلى النمسا اثنين من المشتبه بهم، زُعم أنهما شكلا خلية إرهابية مع رجل احتجزته السلطات النمساوية، بسبب هجمات فاشلة على قطارات في ألمانيا.

وأضافت شرطة التشيك، اليوم الأربعاء، إن المواطنين العراقيين، رجل يبلغ من العمر 30 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، تم مرافقتهما إلى الحدود النمساوية، يوم أمس الثلاثاء وتم تسليمهما إلى شرطة النمسا.

وتم اعتقالهم، بناء على طلب النمسا الأسبوع الماضي، بعد وصولهم إلى مطار براغ الدولي.

وألقي القبض على المشتبه به الأول، وهو عراقي يبلغ من العمر 42 عامًا، في فيينا في 25 مارس. ويشتبه في أنه نفذ هجومين في أواخر العام الماضي، بما في ذلك هجوم استهدف قطار فائق السرعة اصطدم كبل فولاذي ممتد فوق مسارات بين نورمبرج و ميونيخ. ولم يصب أحد.