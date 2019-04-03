كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يواصل تقدمه في حجة وسط انهيارات بصفوف الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت قوات الجيش اليمني في محافظة حجة تقدمها الميداني المتسارع في مديرية عبس بإحكام السيطرة وتحرير عدد من القرى الجديدة ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، الخميس الماضي.

وخاضت قوات الجيش اليمني معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في بني حسن، إحدى عزل مديرية عبس، وحررت خلالها عددا من القرى.

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ومن ضمن القرى التي حررها الجيش اليمني وأحكم سيطرته عليها وطهرها من عناصر الميليشيات الحوثية مناطق بني الأكوع والرزام والباكرة وبني كديش وأم الضبع والطينة.

وكبد الجيش اليمني ميليشيات الحوثي عدداً كبيراً من القتلى والجرحى وخسائر في العتاد القتالي.

وتشهد صفوف الميليشيات الحوثية انهيارات كبيرة مع التقدمات المتسارعة التي يحققها الجيش اليمني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.