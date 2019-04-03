كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في غربي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي في بيان اليوم الأربعاء عن تلقيه أوامر بالتحرك نحو غرب البلاد لمحاربة "الإرهابيين".

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن "قوات الجيش الوطني تتحرك نحو مدن المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الأراضي الليبية من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة الغربية".

ونشر مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مقطع فيديو يبرز تحرك كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى المنطقة الغربية.