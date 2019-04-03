كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحمل النظام الإيرانى مسؤولية الفيضانات القاتلة بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، باللوم على الحكومة الإيرانية في موجة الفيضانات التي خلّفت 44 قتيلاً على الأقل في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والجنوبية من البلاد.

ونتجت الفيضانات عن أمطار الربيع القوية، وتمّ نشر القوات الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري النخبة، للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وفي بيان، علقت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنّ "النظام الإيرانى يلوم الكيانات الخارجية، لكن في الواقع، أن سوء إدارتهم هو الذي أدى إلى هذه الكارثة، حتى أنهم يسجنون أنصار البيئة لمحاولتهم مساعدة إيران على الاستعداد لهذه القضايا بالذات".

وأضاف البيان أنّ الفيضانات تظهر مرة أخرى مستوى سوء إدارة النظام الإيراني في التخطيط الحضري والاستعداد للطوارئ.

كما قدم البيان تعازيه لأسر ضحايا الفيضانات، وقال إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم الدعم عبر الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي.

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وقبل تعليق وزارة الخارجية ، زعم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إدارة ترامب تزيد من حدة الأزمة.

واتهم الولايات المتحدة بعرقلة جهود المساعدات التي يبذلها الهلال الأحمر الإيراني لجميع المجتمعات التي دمرتها الفيضانات غير المسبوقة، وقال "هذه ليست مجرد حرب اقتصادية، إنه إرهاب اقتصادي".

فرضت الولايات المتحدة العقوبات على إيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي.