كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اهتزاز المبانى فى تايوان جراء زلزال بقوة 5.4 ريختر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتزت المباني في تايوان بعد أن تعرضت البلاد لزلزال قوى بلغ 5.4 درجة بمقياس ريختر، اليوم.

وتشير التقارير إلى أن الزلزال وقع شمال شرق وشمال غرب تايوان، حيث أبلغ السكان عن اهتزاز مبانيهم.

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ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، أكد مكتب الطقس بالجزيرة أن الزلزال ضرب مقاطعة تايتونج اليوم الأربعاء، دون تسجيل تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال شاهد إن الزلزال هز المباني في العاصمة تايبيه، والذى سجّل عمق 10 كم.