كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من خامنئي على السيول التي تضرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا قائد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، المسؤولين إلى العمل على التقليل من أعباء المتضررين من السيول، مطالبا الشعب الإيراني بمواصلة التعاون مع المسؤولين.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، أن "قائد الثورة استقبل عددا من المسؤولين الإيرانيين وسفراء الدول الإسلامية لدى طهران، ومختلف شرائح الشعب، بمناسبة المبعث النبوي الشريف"، وقال خامنئي، إن "شعبنا العزيز تكبد خسائر بالأرواح والأموال بسبب كارثة السيول، ونأمل أن يتمكن المسؤولون ومن خلال المساندة الشعبية العظيمة، أن يقللوا من أعباء هذه الكارثة عن الشعب الإيراني".

وأضاف خامئني: "بحمد الله كانت الجهود الشعبية في هذا الأمر جيدة للغاية، وهذه ليست المرة الأولى، ففي كل الكوارث الطبيعية شارك الشعب الإيراني حقا بكل إخلاص في الساحة، واصفا روح التضامن والحالة التعبوية للشعب بأنها استثنائية وأنها تشجع الحكومة وتقدم العون لها".

وأعلنت إيران، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، إلى 52 شخصا.

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وقال: "إن الشعب شارك وأيضا المسؤولين يقومون بالترتيبات الأولية من خلال التنسيق وتوحيد كلمتهم، وبالطبع مازالت الكثير من الأعمال، فالمهام الرئيسية هي بعد ذلك. ولابد من تعويض وترميم الدمار والخراب الذي لحق بالمنازل والمزارع وسيتم ذلك".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس منظمة الطب العدلي، أحمد شجاعي، في تصريح خاص حول عدد الوفيات الناجمة عن السيول الأخيرة والحوادث المرتبطة بها والتي حصلت إثر الأمطار الغزيرة الهاطلة خلال الأسبوعين الماضيين في البلاد، القول: "بلغ عدد الضحايا جراء السيول الأخيرة منذ 20 مارس، آذار الماضي وحتى الليلة الماضية 52 شخصا". وأضاف: "لقد تم تحديد هويات جميع الضحايا الـ 52 ، وقد سقط اليوم عدد من الضحايا أيضا ويتم حاليا نقل جثامين الضحايا الجدد إلى دائرة الطب العدلي".

وكانت السلطات الإيرانية قد أمرت، أمس الثلاثاء، بإخلاء 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط. ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن محافظ خوزستان، سوش عدنان قاضي، القول إن القرى تقع بالقرب من نهري الدز والكرخية.

وأعلنت إيران أنه تم إيواء نحو 6 آلاف من المنكوبين من جراء الفيضانات في محافظة خوزستان في مخيمات الهلال الأحمر، خلال الأيام الماضية.