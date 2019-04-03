بعد مغادرته المغرب..البابا يشكر الشعب على حفاوة الإستقبال

عبر البابا فرنسيس، صباح اليوم الأربعاء، عن شكره للمغاربة عن استقبالهم الذي وصفه بـ”الحار”، وذلك في تغريدة له، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وغادر البابا المغرب عصر الأحد الماضي، بعد ختام زيارته الرسمية للمملكة بترؤس قداس إلهي شارك فيه آلاف المصلين في ملعب مولاي عبد الله الرياضي بالرباط.

كما تميزت زيارة البابا فرنسيس للمغرب، بإصدار نداء مشترك مع الملك محمد السادس، يدعو إلى الحفاظ على القدس “تراثا مشتركا” للأديان التوحيدية الثلاثة.

وكانت هذه هي الزيارة الثالثة للبابا فرنسيس لبلد عربي بعد مصر والإمارات. بينما سبق للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني أن زار المملكة في 1985.