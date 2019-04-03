قنديل البحر يرسل عدة أشخاص إلى المستعجلات في الداخلة

تعرض مجموعة من المواطنين في الداخلة، أمس الثلاثاء، إلى لسعات قناديل البحر في شاطئ “أم لبير”.

وقالت مصادر “اليوم 24″، إن قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في الداخلة استقبل عدة حالات لأشخاص، كانوا يسبحون في شاطئ “أم لبير”، فتعرضوا للسعات قناديل البحر.

وأكد المصدر ذاته، أن الضحايا كانوا يمارسون رياضة السباحة إلى أن تعرضوا لهذه اللسعات، وشعروا بألم حاد، واحمرار، وعلامات تهيج على مستوى الجلد، إذ نقلوا على إثرها إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في الداخلة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وغادروا بعد التأكد من معافاتهم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن السواحل الجنوبية تشهد، خلال الفترة الربيعية الحالية، انتشارا كبيرا لقناديل البحر، وبأعداد هائلة، الأمر الذي يستوجب معه أخذ الاحتياطات اللازمة ضد لسعاتها.