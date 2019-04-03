مصدر رسمي يكشف ارتفاع عدد القتلى في حادثة سير العمال الفلاحيين

قال محمود برحال، مندوب الصحة في القنيطرة، إن عدد القتلى في حادثة السير الخطيرة، التي شهدتها منطقة مولاي بوسلهام، بين شاحنة كبيرة وسيارة تقل عمالا بالمجال الفلاحي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفعت إلى 9 أشخاص.

وأوضح المتحدث ذاته، أن مستشفى القنيطرة استقبل عشرات من الجراحي، أغلبهم حالتهم مستقرة.

إلى ذلك، أكدت مديرة المستشفى الإقليمي في العرائش، خلال حديث سابق مع “اليوم 24″، أن المستشفى توصل صباح اليوم الأربعاء، بـ6 جرحى، لا قتلى بينهم،

وأوضحت أسماء بنعرفة للموقع، أن جميع الحالات مستقرة، إلا أن واحدة دخلت إلى الإنعاش، لكنها في تحسن.

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وأفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة بأن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الأربعاء.

وتدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.