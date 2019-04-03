تأخر الأشغال بـ”دونور” يثير غضب الوداديين و”الالتراس” مستعدة لنقل احتجاجها للشارع

جر إغلاق ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء على قطبي البيضاء الوداد والرجاء الرياضيين التهجير في أبرز مباريات الموسم الرياضي، سواء تعلق الأمر بالمنافسة المحلية أو القارية عبر بوابة كأس “الكاف” وعصبة الأبطال الإفريقية.

“الوينزر” الالتراس المساند لـ “الأحمر والأبيض”، عاد مجدداَ لوضع يده على “جرح” التهجير قبل تقريباً أسبوعين على مباراة إياب ربع نهائي “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، التي ستجمع الوداد بحوريا كوناكري الغيني.

وحسب بلاغ للفصيل، فإن وزارة الشباب والرياضة مطالبة بالتدخل لحل أزمة التهجير، خصوصاً وأن الوداد الرياضي، يعد الممثل الوحيد للكرة المغربية في المسابقة الأابرز بالقارة السمراء، في ظل عدم تقديم الشركة المكلفة بإصلاح الملعب موقفاً واضحاً من تكرار سيناريو الإغلاق خلال السنتين الأخيرتين وسط الموسم الرياضي

وأبدى الالتراس استعداداه للنزول إلى الشارع لنقل احتجاجاته، في حال عدم إيجاد المسؤولين عن الكرة حالاً لاعادة افتتاح ملعب محمد الخامس سريعاً، وإنهاء الأشغال التي حرمت الوداد من استقبال خصومه بالمسابقة القارية على أرضه وبين عشاقه.

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وسبق للجماهير الودادية أن نظمت وقفات أمام مركب الحاج محمد بنجلون في مناسبات عديدة، سواء لنقل احتجاجاتها على سوء التسيير، أو الاحتجاج على قرارات تهم الفريق.

يشار، إلى أن الوداد الرياضي بقيادة فوزي البنزرتي سيكون أمامه فرصه الاستضافة إياباً في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تم تحديد ملعب الأمير مولاي عبد الله مسرحاً للقاء القاري البارز.