جمعية: 6 شكايات يوميا نتلقاها من أزواج تعرضوا للعنف من زوجاتهم..ضمنه الابتزاز الجنسي!

قالت الجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف النسوي، إنها تستقبل، بشكل يومي، 6 حالات لرجال ضحايا العنف النسوي.

وأفاد فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف النسوي، في حديثه مع “اليوم24″، أن الرجال ضحايا العنف النسوي، الذين يلجؤون إلى الجمعية، هدفهم الأساسي يتمثل في الحكي عن معاناتهم، وليس سلك مساطر قضائية ضد زوجاتهم.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن أنواع العنف النسوي، الذي يتعرض له الرجال المغاربة، يكون من طرف زوجاتهم بالأساس، موضحا أن من بين هذه الأنواع ما يسمى بالابتزاز الجنسي، بمعنى أن الزوجة تمتنع عن ممارسة الجنس مع زوجها إلى أن تتقاضى مالا على ذلك، إضافة إلى العنف القانوني، الذي يترتب على الرجل في حالة الطلاق، مثل ارتفاع النفقة، أو الزوجة تعمد إلى منع الأبناء من لقاء طلقيها.