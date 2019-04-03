تتويج جديد لحمد الله بالدوري السعودي

تم اختيار الدولي المغربي، عبد الرزاق حمد الله، المحترف بفريق النصر، أفضل لاعب لشهر مارس بالدوري السعودي الممتاز (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان)، بعد تألقه اللافت وقيادة للمجموعة للفوز في أبرز المواجهات.

ويواصل عبد الرزاق حمد الله أيضاً تصدره لقائمة هدافي العالم، عام 2019، برصيد 23 هدفا، متقدما على عدد من كبار الهدافين ونحوم المستديرة عبر العالم.

ووقع حمد الله، الجمعة الماضي، هدفه الـ23 هذا العام، في ديربي الدوري السعودي، أمام الهلال، ليبتعد بذلك في صدارة هدافي الدوري المحلي، ثم صدارة هدافي العالم هذا العام، متقدما على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، الذي وقع 20 هدفا، ثم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، الذي سجل 17 هدفا.

ويبصم حمد الله على واحد من أفضل مواسمه الكروية، ويقود فريقه السعودي، لحد الآن في صدارة الدوري، ويعتبر هو المنافس رقم واحد على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي هذا الموسم.