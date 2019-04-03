استطلاع: تقلص الفارق بين نتنياهو وغانتس ودور أكبر للأحزاب الصغيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع "واللا نيوز" ومعهد "بانلز بوليتيكس"، الذي نشر اليوم الأربعاء، تقلصا في الفارق بين حزبي "كاحول لافان" و"الليكود"، وبالتالي فإن الحسم في مسألة تشكيل الحكومة سيكون متعلقا بتجاوز أو عدم تجاوز الأحزاب الصغيرة لنسبة الحسم.

وأظهر الاستطلاع أن حزب الجنرالات بقيادة بيني غانتس يحصل على 30 مقعدا، بينما يتراجع الليكود بمقعدين، مقارنة باستطلاع "واللا" الأسبوع الماضي، ويحصل على 29 مقعدا.

وأظهر أيضا زيادة في مقاعد حزب "العمل" ليصل إلى 10 مقاعد، وزيادة مقعد واحد لـ"ميرتس" ليصل إلى 6 مقاعد.

ينضاف إلى ذلك أن تحالف الموحدة والتجمع يتجاوز نسبة الحسم، للمرة الأولى في استطلاعات "واللا"، ويحصل على 4 مقاعد، بينما تحصل قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 8 مقاعد.

إلى ذلك، يحصل، بحسب الاستطلاع، "تحالف أحزاب اليمين" على 7 مقاعد، ويحصل كل من "اليمين الجديد" و"يهدوت هتوراه" و"ميرتس" على 6 مقاعد، بينما يحصل كل من "شاس" و"زيهوت" على 5 مقاعد، ويحصل "يسرائيل بيتينو" على 4 مقاعد.

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بالنتيجة فإن اليمين يحصل على مجموع 62 مقعدا، أما معسكر "الوسط – يسار" فيحصل على 46 مقعدا، و12 مقعدا للأحزاب العربية.

وعن الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة، بحسب الاستطلاع، فإن بنيامين نتنياهو يحصل على 48%، مقابل 35% لبيني غانتس، مقارنة بـ53% و 30% على التوالي في استطلاع الأسبوع الماضي.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإنه بينما يتنافس كل من غانتس ونتنياهو على رئاسة الحكومة القادمة، فإن الأحزاب الصغيرة هي التي ستحسم في مسألة المكلف بتشكيل الحكومة القادمة. وكانت تقديرات قد أشارت إلى أن نحو 5 أحزاب تتأرجح على حافة نسبة الحسم.

شارك في الاستطلاع عينة مؤلفة من 1005 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 3.4% في الاتجاهين، ما يعني أن حزب "كولانو" الذي يحصل على 2.9% قد يتجاوز نسبة الحسم التي تصل إلى 3.25% ضمن حدود نسبة الخطأ الإحصائية، أما حزب "غيشر" فيحصل على 2.1% بحسب الاستطلاع.

ويتضح أيضا، بحسب الاستطلاع، أن نتنياهو سيجد صعوبة في تشكيل حكومة يمين دون إشراك حزب "زيهوت" برئاسة موشيه فيغلين، وربما تدفع الطرفين، غانتس ونتنياهو، إلى التقارب وتشكيل حكومة وحدة، رغم أن الاستطلاع أظهر أن 49% من المستطلعين يعارضون حكومة الوحدة، مقابل تأييد 33%.