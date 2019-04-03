اختتام معرض "لمسات" للفن التشكيلي في البعنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتضنت قاعة المركز الجماهيري في بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، معرضا للفن التشكيلي تحت عنوان "لمسات" والذي استمرت فعالياته لمدة أسبوع كامل قبل أن تختتم أعماله يوم أمس، الثلاثاء.

وعرضت في قاعة المركز الجماهيري العشرات من اللوحات والأعمال الفنية، علمًا أن هذا المعرض يقام للسنة الثانية على التوالي في البعنة.



وشاركت في المعرض 12 فنانة تشكيلية وهنّ: نارمين شعبان من الناصرة، سوار ذباح وميري رافع ومريان نعمة من دير الأسد، مريانا عابد وسمر بدران من البعنة، بسمة بدر من حرفيش، منيرة تركمان من جسر الزرقاء، جمانة غنايم من باقة الغربية، إسراء غنايم من سخنين، نادين غيضة وإيمان كنعان من يركا.

ولاقى المعرض إقبالا منقطع النظير من مختلف أنحاء البلاد، وجرى تكريم الفنانات من قبل المركز الجماهيري تقديرا لمساهمتهن وأعمالهن في مجال الفن التشكيلي.

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وقال مدير المركز الجماهيري، محمد جمال خليل، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "ضمن مساعينا كمركز جماهيري في نشر وزرع الوعي والثقافة بين أبنائنا وبناتنا من البعنة وخارجها، بادرنا إلى إقامة هذا المعرض للسنة الثانية على التوالي واستضافة فنانات تشكيليات من مختلف أنحاء البلاد".

وأشار إلى أن "الهدف من المعرض هو عرض الفن التشكيلي وإتاحته للجمهور العام، وقد استقطب المعرض مشاركة واسعة على صعيد طلاب مدارس وأهاليهم وهواة هذا الفن الراقي والجميل".

وختم خليل بالقول إنه "من خلال هذا المعرض ندعم الفنانين التشكيليين في مجتمعنا، وبدورنا سنواصل العمل كمركز جماهيري وثقافي من أجل دعم مثل الفعاليات الهادفة".