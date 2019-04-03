انت الان تتابع تفاصيل خبر هل نسيت صوته؟.. هذه آخر خطابات بوتفليقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 03:49 مساءً - طغت الحالة الصحية للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 2013، على الحياة السياسية في الجزائر، عندما أصيب بجلطة دماغية أقعدته، وبات ظهوره منذ ذلك الحين وخطاباته العلنية نادرة، حتى استقالته في 2 أبريل 2019.

ومنذ ذلك التاريخ يظهر بوتفليقة (82 عاماً) على كرسي متحرك، وبوجه يعكس مرارة الحالة الصحية التي يمر بها.

وكان الدبلوماسي الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي، آخر من صرح للعامة عن صحة بوتفليقة بشكل مباشر في 13 مارس الماضي، بعد عودته من رحلة العلاج في سويسرا، التي استمرت 15 يوماً.

وأكد الإبراهيمي حينها أن "صوت الرئيس بوتفليقة ضعيف وخافت جداً، ولا يستطيع إلقاء خطاب"، وهو ما يعكس عدم قدرته على إدارة البلاد.

ورغم الصمت الحكومي تارة، وتأكيد المسؤولين أنه يتمتع بصحة قوية تارة أخرى، نشرت صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية، بالتزامن مع الاحتجاجات التي هزت الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، في مارس الماضي، أنه يعاني من أمراض عصبية وتنفسية، بعد إصابته بالسكتة الدماغية ما انعكس سلباً على وظائف جهازه العصبي، وحالته الصحية تمنعه من ممارسة عدد من الوظائف المنوطة به.

وعلى مدى أكثر من نصف قرن كان بوتفليقة ناشطاً فاعلاً في الحياة السياسية الجزائرية، من خلال عمله الدبلوماسي وفي المحافل الدولية، خاصة خلال توليه وزارة الخارجية بين 1963 و1979.

وإذا كنت نسيت صوت بوتفليقة أو آخر ظهور له، فإن "الخليج 365" يرغب في إنعاش ذاكرتك حول آخر رئيس عربي مستقيل.

آخر مرة وقف

آخر مرة خاطب بها بوتفليقة الجزائريين "واقفاً"، كان بمدينة سطيف في مايو 2012 بمناسبة إحياء ذكرى أحداث 1945.

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واللافت أنه في تلك الفترة قال إن الوقت قد حان بالنسبة إلى جيله للتخلي عن السلطة وتسليم مقاليد الحكم، لكنه تراجع عن تصريحاته ليترشح لولاية رابعة في انتخابات عام 2014، ثم الخامسة هذا العام.

آخر صوت له

أما آخر مرة استمع فيها الجزائريون لصوت بوتفليقة، فكانت خلال أدائه اليمين الدستورية لولايته الرابعة والأخيرة في أبريل 2014، وقد كان واضحاً عليه المرض، وكان صوته "لا يكاد يكون مسموعاً ومفهوماً".

آخر ظهور في مناسبة عامة

وكان آخر ظهور للرئيس المستقيل في مناسبة عامة، خلال مشاركته بمناسبة "الترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمناسبة إحياء الذكرى الـ 64 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954"، في 1 نوفمبر 2018.

وقد بدا حينها بحالة صحية "سيئة" على كرسيه المتحرك، حيث كانت يداه ترتجفان كما لم يستطع إمساك علم بلاده بشكل سليم.

وإثر الاحتجاجات المستمرة ضد حكمه منذ 22 فبراير الماضي، قدم بوتفليقة مساء أمس استقالته تحت ضغط الشارع، وإثر تخلي المؤسسة العسكرية عنه بعد 20 عاماً أمضاها في السلطة، وظهر في تسجيل مصور لكن لم يظهر صوته.

وتولى بوتفليقة رئاسة الجزائر عام 1999، بعد قرابة عقدين قضاهما في منفاه الاختياري في سويسرا بعيداً عن الحكم في بلاده.

وقال حين توليه السلطة في حديث تداوله متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع الاستقالة: "أنا الجزائر بأكملها، أنا الشعب، فليأكلني الجنرالات إن استطاعوا".