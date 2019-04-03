شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية تكشف عن جرائم الحوثيين ضد المختطفين في سجن الأمن السياسي والان مع التفاصيل

نقلت منظمة حقوقية روايات وشهادات لعددا من أقارب المختطفين الذي يقبعون في سجون مليشيا الحوثي في الامن السياسي بصنعاء.

وذكر بيان نشرته منظمة شهادة لزوجة أحد المعتقلين قالت فيها إن زوجها ربط بالسلاسل لمدة ثلاثة أيام مع معتقلين آخرين لطلبه من أحد السجانين إحضار طبيب لمعتقل أُصيب بالتشنج وأغمى عليه داخل الزنزانة.

وأضافت أن الحراس وأثناء الزيارة يدخلون كل دقيقة ويسحبون بعض المعتقلين إلى الخارج بعيدًا عن ذويهم إضافة لمنع الغذاء والدواء عنهم.

وقالت منظمة "سام" إن مليشيا الحوثي تمنع أهالي المعتقلين في سجن الأمن السياسي من زيارة أقاربهم منذ أسبوعين.

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واعتبرت المنظمة مايتعرض له المعتقلون انتهاكا إضافيا صارخا لحقوق المعتقلين المكفولة بموجب الدساتير والمعاهدات الدولية.

وأوضحت المنظمة أنها حصلت على معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين نتيجة سوء المعاملة، وانعدام الرعاية الصحية في السجن، خاصة بعد حرمان السجناء من ارتداء ملابسهم الخاصة والحصول على الدواء بشكل منتظم حيث يعاني بعضهم من أمراض جلدية معدية بسبب الرطوبة والازدحام والحرمان من المياه الكافية للشرب والنظافة.

وأشارت "سام" إلى أن المنع لم يقتصر على الزيارة، بل من إرسال الملابس النظيفة والدواء والطعام الذي كان يحضره الأهالي للمعتقلين كل أسبوع أو أسبوعين.

وأكدت أنها علمت بتعمد إدارة السجن التابع لمليشيا الحوثي وضع الكثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وتعريضهم لمعاملة قاسية وتعذيب شديد بحسب بلاغات تلقتها المنظمة.

وطالبت "سام" في بيانها المجتمع الدولي والمبعوث الأممي السعي لإنقاذ اتفاقية استكهولم خاصة الشق المتعلق بالمعتقلين، مشددة على ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المحتجزين دون سند قانوني، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات مروّعة ضدهم.