شكرا لقرائتكم خبر عن المجهمي : الميليشيات لا عهد لها ولا يوجد السلام في قاموسها والان مع التفاصيل

قال الناطق الرسمي بأسم ألوية العمالقة مأمون المهجمي، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، هي جماعة لا عهد لها ولا يوجد معنى للسلام في قاموسها .

وأكد المجهمي في مقال له، إستمرار الميليشيات الحوثية في خرق الهدنة الإنسانية الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة وإستهداف المدنيين في كل شبر من محافظة الحديدة .

وأضاف "إذ أن المليشيا لم تحترم القرارات الأممية ولا إتفاقية السويد ولم تلتزم ببنود الهدنة الأممية ومارست كافة أشكال الإحتيال والمماطلة تارة والتمرد على لجنة مراقبة إعادة الإنتشار تارة أخرى ، ولم يسلم موكب رئيس لجنة مراقبة إعادة الإنتشار من الإعتداءات الحوثية ومنع وصول الموكب إلى مقر القوات الحكومية لعدة ساعات" .

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وتابع "وتستمر الميلشيا الحوثية في خرقها للهدنة مستخدمة جميع أنواع الاسلحة وتستغل الهدنة كفرصة لإعادة تعزيز وترتيب صفوفها وتعمل على إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء من أبناء الحديدة" . لافتاً إلى أنه منذ الساعات الأولى لبدء سريان الهدنة في الـ 18 ديسمبر 2018 لم يبزُغ فجر ذلك اليوم حتى نقضت الميلشيا ماتعهدت والتزمت به وأثبتت أنها جماعة مارقة لا عهد لها ولا مكان لمبادرات السلام في قاموسها .

وأكد أن الميليشيات دفعت بالتعزيزات العسكرية والمقاتلين لتكشف نواياها المبيتة وتواصل مشروع قتل أبناء تهامة حتى في المناطق التي مازالت تحت سيطرتها .. كاشفاً عن بعض جرائم الميليشيات بحق المدنيين والتي منها مقتل الكثير من المدنيين بالألغام الأرضية والفردية والعبوات الناسفة وآخرين بالرصاص الحي .

وأضاف "وهناك من تمت تصفيته أمام أعين أهله وفي السجون والمعتقلات تحت مسميات مختلفة ومبررات واهية وإعتقال النساء وتجنيد الأطفال اجباري وجعلهم وقود لحربهم الخاسرة" .

وأكد المجهمي أنه من المؤسف والمحزن إستمرار سقوط ضحايا أبرياء من أبناء الحديدة أطفالاً ونساء ورجال وشيوخا في مناطق حررتها قوات العمالقة والقوات المشتركة بشتى أنواع المقذوفات المدفعية والصاروخية وبالعبوات الناسفة التي زعتها المليشيا قبل تحريرها من قبضتهم أو تلك التي يتم زراعتها عبر تسلل عناصر إرهابية حوثية ليلاً في المناطق الآمنة .

وأضاف "والأشد أسفاً هو تمديد الهدنة الأممية التي كانت أحد أسباب إزهاق أرواح الكثير من المدنيين دون إحراز أي تقدم في تنفيذ إتفاقية السويد التي لأجلها أُوجِدت الهدنة وطال عمرها" .