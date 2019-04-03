شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد واصابة 5 مدنيين بينهم نساء بقذيفة حوثية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

استشهدت ثلاث نساء فيما اصيب رجلين اليوم الاربعاء بقذيفة حوثية اطلقتها مليشيا الحوثي على حي الربصة جنوب الحديدة. وقالت مصادر محلية ان الضحاياء سقطوا بمقذوف حوثي سقط على حي سكني بالقرب من مدرسة النجاح في حي الربصة. والنساء الاتي استشهدن هن "سعيدة سيد طه غالب 25 سنة، سماح فتيني بوبل 24 سنة، منى حسن عبدة 27 سنة". يذكر أن حي الربصة يتعرض بشكل متكرر لسقوط مقذوفات حوثية تطلقها المليشيات المتمركزة داخل المدينة على القوات المشتركة التابعة للتحالف والحكومة الشرعية التي تتمركز بالقرب من الحي من الناحية الأخرى.

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