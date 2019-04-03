شكرا لقرائتكم خبر عن هوك يستعرض نتائج وتأثيرات عقوبات واشنطن على إيران والان مع التفاصيل

قال براين هوك، الممثل الخاص لوزير الخارجية الأميركي، لشؤون إيران، أن الإدارة الأميركية، أدرجت منذ توليها السلطة أكثر من 970 من الكيانات والأفراد الإيرانيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن العقوبات المعلن عنها الأسبوع الماضي ضد شركات الواجهة التي تدعم الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية مثلت الجولة الـ 26 من العقوبات الأمريكية .. لافتاً إلى أن العقوبات إستهدفت مجموعة من التهديدات، وبخاصة دعم إيران للإرهاب ونشرها للصواريخ وبرنامجها النووي وانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان وغيرها.

وتابع "لقد استهدفنا شبكات شحن النفط الإيرانية غير المشروعة والتي تثري نظام الأسد الوحشي وشركائه في مجال الإرهاب مثل حزب الله. نحن نتخذ خطوات غير مسبوقة لتعميق تعاوننا مع الحلفاء والشركاء لمواجهة الإرهاب والعدوان اللذين تدعمهما إيران".

وأشار هوك إلى أن فرق مشتركة من وزارتي الخارجية والخزانة زارت حتى الآن أكثر من 50 دولة حول العالم لتقديم إيجازات بشأن سياستنا الجديدة والتحذير من المخاطر على السمعة عند التجارة مع إيران .. مؤكداً أنه بات واضحا بعد مرور عام تقريبا على إنهاء الولايات المتحدة مشاركتها في الاتفاقية النووية الإيرانية وبعد خمسة أشهر من إعادة فرض عقوباتنا بالكامل، أن أعمالنا تقيد التدفق النقدي الإيراني وقدرة إيران على العمل بحرية في المنطقة.

ويرى عوك أن عقوبات بلاده النطية ضد إيران نجحت بسحب حوالى 1,5 مليون برميل من صادرات النفط الإيراني من السوق منذ مايو 2018، وحرم ذلك النظام من الحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من العائدات .. مشيراً إلى أنه يعادل ذلك خسارة لا تقل عن 30 مليون دولار في اليوم وهذا في ما يتعلق بالنفط فحسب.

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وقال "انسحبت أكثر من 100 شركة كبرى من العمل في إيران وتركت شركات مثل توتال وسيمنز السوق الإيرانية وأخذت معها استثمارات بمليارات الدولارات" .. مؤكداً أن غياب الاستثمار يعني قدرا أقل من المال لفيلق القدس وشبكة الوكلاء الإيرانيين بما أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قرابة نصف اقتصاد الإيران

وأكد هوك أنه لم تتحرك الولايات المتحدة وحدها لمواجهة سلوك إيران الخبيث، إذ رد شركاؤنا الأوروبيون على إيران بعد مؤامرة تفجير فاشلة في باريس وأحبطوا محاولة اغتيال في الدنمارك. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية واثنين من عملائها بسبب دورهما في هذه الأنشطة.

وكشف هوك عن إستطلاع للرأي أجرته شركة ايران بول في العام 2018، أظهر أن ما يقرب من ثلثي الإيرانيين يلومون النظام على سوء الإدارة والفساد والمشاكل الاقتصادية في البلاد، بينما يلوم أقل من ثلث المستطلعين العقوبات أو الضغط الدولي على الوضع الحالي.

وقال "بإمكاني الإعلان اليوم بناء على تقارير عسكرية أمريكية لم تعد سرية، أن إيران مسؤولة عن مقتل ما لا يقل عن 608 من أفراد الخدمة الأمريكية بالعراق، أي 17% من مجمل وفيات الأفراد الأمريكيين بالعراق من 2003 حتى 2011. يضاف لهم آلاف العراقيين الذين قتلهم وكلاء الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف "عندما نستعرض التحديات في المنطقة، بدءا من عملية السلام وصولا إلى النزاعات في سوريا واليمن ومرورا بالعنف في البحرين والعراق، نجد أن عمليات إيران تكمن في جوهر المشكلة أو على مقربة من هذا الجوهر".

وأكد هوك أن بلاده ستواصل كم فعلت منذ البداية، بدعوة كافة الدول للانضمام إليها في مطالبة إيران بالتصرف كدولة مسالمة، ويشمل ذلك إنهاء سعيها للحصول على الأسلحة النووية ووقف اختبار الصواريخ الباليستية ونشرها والكف عن رعاية الوكلاء الإرهابيين ووقف الاحتجاز التعسفي للمواطنين مزدوجي الجنسية.