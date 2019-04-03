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الفساد في النفط بمأرب يجعل المدينة تغوص في الظلام

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تشهد محافظة مأرب انطفاء متكرر للتيار الكهربائي ولساعات طويلة حيث اشتكى نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار الانطفاء.

وقال مدير الكهرباء في المحافظة عبدالهادي جابر الشبواني "إن الإنطفاء الحاصل هذه اليومين في مركز المحافظه والمديريات سببه عدم وجود الوقود الكافي لتشغيل محطات توليد الطاقه في المحافظه".

وذكر الشبواني معللاً نقص الوقود بالقول "وذلك بسبب عدم تحميل الكميات الكافيه لتشغيل محطات الكهرباء من مصافي صافر نظراً لوجود خلل فني في المصفاه مما أدى إلى ضعف في الإنتاج".

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ونقل ناشطون في مأرب معلومات تخالف الرواية الرسمية حيث نفت مصادر في شركة صافر لإنتاج النفط وجود أي مشكلة في الإنتاج، مضيفاً أنه "تم أمس إنتاج الكمية المعتادة".

وطالب الناشطون شركة النفط في مارب بنشر كشف تحميل الديزل للأيام الثلاثة الماضية حتى يعرف المواطن أين تذهب هذه الكميات.

وتكمن المشكلة في تلاعب المسؤولين عن النفط بالكميات المخصصة للكهرباء وصرفها لقطاعات وجهات أخرى يحصلون من خلالها على مكاسب أكبر، غير مكترثين للمعاناة التي تلحق بالمواطنين جراء انقطاع الكهرباء خاصة مع دخول موسم الحر.

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