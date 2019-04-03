شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن للمرة الأولى عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى العاصمة طرابلس والان مع التفاصيل

أرسل الجيش الوطني الليبي، تعزيزات عسكرية إلى العاصمة طرابلس، للمرة الأولى .

وأكد مكتب الإعلام، التابع للجيش الليبي، توجه قوات وآليات عسكرية إلى العاصمة طرابلس، مستعرضاً فيديو يظهر تحرك عشرات الآليات العسكرية، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وسيارات الإسعاف نحو طرابلس.

وحمل المقطع الذي تبلغ مدته 10 دقائق اسم "القوة متحركة تجاه طرابلس".

وتعد تلك المرة الأولى التي يصرح فيها الجيش الوطني الليبي عن توجه قوات عسكرية نحو طرابلس؛ حيث كان يكتفي بالإشارة إلى الرغبة في دخول العاصمة لتحريرها من المليشيات المسلحة.

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كما كانت القوات التابعة للجيش - عند تحركها باتجاه غربي البلاد- تعلن أنها مستعدة لتنفيذ المهام الموكلة لها من القائد العام، دون توضيح ماهية تلك المهام بشكل مباشر.

ويرابط اللواء 26 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش يتمركز على "تخوم طرابلس"، في حين أعلنت وحدات تابعة للجيش الليبي جاهزيتها لإنجاز المهام المكلفة بها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة .

وكان المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قد قال إن "الجيش سيدخل العاصمة طرابلس ولكن في الوقت المحدد والمدروس".

وتابع المسماري، في كلمته خلال اجتماعات الجيش في 26 مارس/آذار الماضي، أن "الجيش لن يرضى بحزب مسلح في العاصمة الليبية طرابلس ترعاه الأمم المتحدة"، في إشارة إلى التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس.