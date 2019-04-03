شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. تعرف حجم العبث الحوثي بقرية الحائط في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل

خلفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، دماراً كبيراً في منازل ومساكن المواطنين بقرية الحائط بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن .

وهذا الدمار يكشفه الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة، والذي أظهر حجم العبث الحوثي في أزقة مدن وقرى الحديدة الذي يحكي مآسي كبيرة ولا تقاس بالكلمات .

ويظهر الفيديو المنازل المهدمة بسبب قذائف مليشيات الإرهاب الحوثية التي سقطت عليها ودمرتها وحولت القرية إلى منطقة مدمرة بالكامل .

ويتحدث ساكني قرية الحائط بحرقة ويحاولون إخفاء ملامح وجوههم خشية الإنتقام من قبل المليشيا التي تستخدم كل السبل للنيل من فاضحيها ومقارعيها أي كانوا .