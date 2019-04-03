شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإنتخابات تباشر مهامها في عدن وتوجه دعوة لموظفيها والان مع التفاصيل

باشرت اللجنة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم عملها في العاصمة المؤقتة عدن، بإجتماع برئاسة نائب رئيس اللجنة القاضي خميس الديني لمناقشة مشروع الخطة المستقبلية للجنة بما فيها المتطلبات اللازمة لاستكمال نقل مقرها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

واستعرض الاجتماع الخطوات التي تمت بهذا الخصوص ومنها توفير الكادر المالي والإداري وتمكين الأمانة العامة من مباشرة مهامها وما يلزم القيام به مستقبلاً.

ووجهت اللجنة دعوة إلى موظفيها الذين لم يتواجدوا في العاصمة المؤقتة عدن، بعدم التعامل مع أي جهة غير مختصة .. مشددة على ضرورة قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم وفقاً لقانون الانتخابات والتعليمات الصادرة عن اللجنة وعدم مخالفة ذلك تجنبا لأي مسائلة أو جزاء قانوني يتعرض له المخالف.

وكان رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، قد أصدر قراراً قضى بنقل مقر اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك رداً على تحركات الميليشيات التي أصدرت قرارات تضمنت تغييرات لأعضاء اللجنة بأخرين مواليين لهم إستعداداً لإجراء ما أسموه الإنتخابات التكميلية .