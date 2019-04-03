منظمة أطباء بلا حدود تعلق عملها في عدن

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، ووقف قبول المرضى في المستشفى، إحتجاجاً على قيام مسلحين بخطف مريض من داخل منشأة طبية تابعة للمنظمة صبح اليوم .

وقالت المنظمة ان مسلحين قاموا عند التاسعة من صباح اليوم باقتحام منشأة طبية تابعة للمنظمة في حي عمر المختار بعدن وقاموا بخطف مريض .. مؤكدة أنها قررت ايقاف استقبال المرضى لرفضها التسامح مع اختطاف مريض او أي عنف ضد موظفي المنظمة والمرضى .

وأشارت المنظمة إلى أنها ستراجع قرارها حلما يتحسن الوضع الامني، وأنها على استعداد للحفاظ على وجودها في عدن مع المحافظة ايضا على سياسية حظر الاسلحة داخل المنشأة الطبية التابعة لها .

يذكر ان منظمة أطباء بلاحدود يقدم الراعية الطبية في عدن مجانا منذ عام 2012 وحتى اليوم, وحتى اثناءالحرب لم يغلق المرفق رغم النزاع واستمر في تقديم خدامته للمرضى دون تمييز .