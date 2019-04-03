شكرا لقرائتكم خبر عن «الدستوري الجزائري» يجتمع لإثبات «خلو منصب الرئيس» والان نبدء بالتفاصيل
وما إن يثبت "خلو منصب الرئيس بالاستقالة" ويُبلغ المجلسُ البرلمان بغرفتيه، يتولى بعدها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.
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