شكرا لقرائتكم خبر عن «الدستوري الجزائري» يجتمع لإثبات «خلو منصب الرئيس» والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع المجلس الدستوري في العاصمة الجزائرية لإثبات "حالة خلو منصب" الرئيس بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء.

وما إن يثبت "خلو منصب الرئيس بالاستقالة" ويُبلغ المجلسُ البرلمان بغرفتيه، يتولى بعدها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.