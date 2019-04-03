إنتخاب أول عمدة سوداء مثلية الجنس

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لأول مرة في تاريخها، قامت مدينة سيكاجو في الولايات المتحدة الأمريكية بإنتخاب عمدة أمريكية من أصول أفريقية ومثلية الجنس أيضا.

العمدة "لوري لايتفوت" لم تتقلد أي منصب سياسي من قبل وزلكنها عملت كمدعية إتحادية، وفازت لايتفوت بانتخابات نظيفة على 13 مناقس، بنسبة 74% من الأصوات.

وجدير بالذكر أن "لايتفوت" لم تواجه أ تمييز عنصري أو جنسي بسبب ميولها الجنسية، وقد تعهدت في برنامجها الإنتخابي بمساعدة العائلات ذات الدخل المنخفض، ومحاربة الفساد السياسي.

ويذكر أن "لايتفوت" شغلت منصب " رئيس مجلس شرطة شيكاجو"، وجاء فوزها بالإنتخابات بعد فوزها على نظيرتها "توني بريكوينكل".