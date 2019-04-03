ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في ايران الى 52 شخصاً

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها ايران اثر الامطار الغزيرة الهاطلة منذ ايام الى 52 شخصا.
وقال رئيس منظمة الطب العدلي في ايران احمد شجاعي في تصريح نقلته وكالة انباء فارس، "بلغ عدد الضحايا جراء السيول الأخيرة منذ 20 اذارالماضي وحتى الليلة الماضية 52 شخصا".
واضاف، "لقد تم تحديد هويات جميع الضحايا الـ 52، وقد سقط اليوم عدد من الضحايا أيضا ويتم حاليا نقل جثامين الضحايا الجدد الى دائرة الطب العدلي".
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