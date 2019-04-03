المجلس الدستوري الجزائري يبلغ البرلمان بحالة "شغور" منصب رئيس الجمهورية

ابلغ المجلس الدستوري الجزائري، الاربعاء، البرلمان بحالة "شغور" منصب رئيس الجمهورية.
وقالت قناة العربية في خبر عاجل تابعته الخليج 365 إن "المجلس الدستوري ابلغ، مساء اليوم، البرلمان بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية بعد اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته الرسمية"،
يذكر ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قدم، امس الثلاثاء 2 نيسان 2019، استقالته الرسمية.
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