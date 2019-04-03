الجيش الأوغندي يطارد مسلحين اختطفوا سائحا أمريكيا وسائقه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عناصر من الجيش الأوغندي - أرشيفية
أقرت الحكومة الأوغندية، الأربعاء، بتعرض سائح أمريكي وسائقه المحلي، لعملية اختطاف نفذها مسلحون مجهولون، في حديقة وطنية قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تحاول عناصر من الجيش إنقاذهما.
وحاول مجموعة من الجنود الأوغنديين مطاردة المسلحين، الذين خطفوا السائح وسائقه، بعد غروب شمس الثلاثاء؛ إذ لا تزال عملية التمشيط مستمرة حتى الآن.
ونصب 4 مسلحين كميناً نجحوا من خلاله في خطف السائح الأمريكي مع سائقه الأوغندي، قرب مدخل "كاتوكي" في منتزه الملكة إليزابيث الوطني، بحسب ما أكده المتحدث باسم الحكومة افونو اوبوندو.
وأكدت الحكومة الأوغندية أنه لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن عملية الخطف التي تمت بين "الساعة الخامسة والسابعة مساء الثلاثاء" بالتوقيت المحليّ.
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