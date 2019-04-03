الناتو: نواجه "تهديدات" روسية في البحر الأسود

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حلف شمال الأطلسي (ناتو) أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) نيته تأمين عبور السفن العسكرية الأوكرانية لمضيق كيرتش ، الذي يربط البحر الأسود ببحر أزوف، لمواجهة التهديدات الروسية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء. وكشفت السفيرة كي بيلي هاتشيسون، ممثلة الولايات المتحدة لدى الناتو، أن الحلف سيقرر ذلك خلال اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في واشنطن، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى غد.

وأوضحت أن الناتو سيقرر تكثيف النشاط الاستخباري في البحر الأسود وإرسال المزيد من البوارج إلى البحر الأسود "لتأمين مرور السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش".

وأضافت أن الناتو سيقوم باتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة "تهديدات روسيا".

وتجدر الإشارة إلى أن مضيق كيرتش أصبح جزءا من الأراضي الروسية بعدما استعادت شبه جزيرة القرم الهوية الروسية في عام .2014

وكانت القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية منذ بداية خمسينيات القرن الماضي. وجدد سكانها رغبتهم في استعادة الإدارة الروسية لإقليمهم بعد حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

واضطر حرس الحدود الروسي إلى استخدام السلاح لإيقاف 3 قطع بحرية أوكرانية التي انتهكت حرمة الحدود الروسية في مضيق كيرتش في 25 تشرين ثان/نوفمبر 2018 حسب سبوتنيك.

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