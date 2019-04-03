مقتل نجل رئيس مخابرات بريطانيا في اسكتلندا

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رئيس جهاز المخابرات البريطاني

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن سام يانجر، ابن رئيس جهاز المخابرات البريطاني «إم.أي 6»، لقي حتفه في حادث سير داخل مزرعة خاصة في اسكتلندا، . وقالت شرطة اسكتلندا، إنها تتعامل مع واقعة وفات، "يانجر"، 22 عاما، طالب بجامعة إدنبره، باعتبارها غير مفسرة لكن لا يبدو أن ملابساتها مثيرة للريبة. وأضافت الشرطة، «أن الأسرة طلبت احترام خصوصيتها وإتاحة الفرصة لها لتذكر ابنها الرائع والاحتفاء به»، وفقًا لما ذكرته "العربية. نت". وكان والده أليكس يانجر"55 عاما"، تولى منصب رئيس جهاز المخابرات عام 2014.

وعمل "يانجر" الأب خبيرًا في مكافحة الإرهاب، وفي السابق عمل في تأمين دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012. ومن المقرر أن يتقاعد أليكس يانجر، صاحب الـ55 عاما في نوفمبر، بعد أن أمضى 5 أعوام فى منصبه، إلا أن صحيفة "ذا تايمز"، قالت إن مسؤولين يريدون منه تمديد مهمته بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى