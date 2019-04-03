الجيش البريطاني يفتح تحقيقاً في فيديو لجنود يطلقون النار على صورة معارض

ذكرت وسائل إعلام دولية، أن الجيش البريطاني فتح تحقيقًا في تسجيل مصور يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر جنودا يطلقون النار على صورة لجيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 25 ثانية، وتمت مشاركته في البداية على موقع "سناب شات" Snapchat بعنوان "سعداء بذلك"، 4 رجال يرتدون زيا عسكريا يصوبون مسدساتهم على صورة كبيرة لكوربين خلال تمرينات الرماية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونقلت شبكة سي أن أن عن بيان لمتحدث باسم الجيش البريطاني، "نحن على علم بتسجيل فيديو يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا السلوك غير مقبول على الإطلاق وأدنى بكثير من المعايير العالية التي يتوقعها الجيش، وقد تم إجراء تحقيق كامل".

وقالت وكالة الصحافة البريطانية للأنباء، إن اللقطات التي تم التقاطها في كابول بأفغانستان في الأيام الأخيرة للجيش تظهر كتيبة المظليين الثالثة تشارك في التدريب على عملية محاكاة.

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في المقابل، وصف حزب "العمال" في بيان لشبكة "سي إن إن"، الفيديو بأنه "مثير للقلق وغير مقبول" وأعرب عن "ثقته" في أن وزارة الدفاع "تجري تحقيقات وتتخذ إجراءات".

من جانبه، قال توبياس إلوود، الوزير بوزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة إنه يبحث في الفيديو، واصفًا إياه بأنه "غير مقبول".

ووصف عضو حزب العمال في البرلمان دان جارفيس، الفيديو بأنه "مخجل وغير مقبول على الإطلاق" في تغريدة الأربعاء، مضيفا أنه "يتعارض مع قيم ومعايير الجيش البريطاني".