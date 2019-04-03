غداً.. كامبردج البريطانية تكرم شخصيات عربية بالقاهرة

تكرم اليوم كلية كامبردج البريطانية أبرز الشخصيات العربية بالقاهرة. وسيحتضن التكريم فندق فيرمونت السياحي بالعاصمة المصرية القاهرة عند الـ6 مساءا. وتكرم كامبردج البريطانية أبرز الشخصيات العربية المؤثرة للعام 2019. لتفاصيل أكثر حول عملية تكريم الشخصيات العربية البارزة.. تابعونا لاحقا أعزاءنا.

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