شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف سائح أمريكي وسائقه في أوغندا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كمبالا)خطف مسلحون مجهولون سائحا أمريكيا وسائقه الأوغندي في حديقة وطنية قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة اليوم (الأربعاء).
ويطارد جنود أوغنديون المسلحين الذين خطفوا السائح وسائقه بعد غروب شمس أمس (الثلاثاء).
وقال المتحدث باسم الحكومة أفونو أوبوندو في بيان إنّ «أربعة مسلحين نصبوا كمينا وخطفوا سائحا أمريكيا مع سائقه الأوغندي قرب مدخل كاتوكي في متنزه الملكة إليزابيث الوطني».
وأوضح أنه لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن عملية الخطف التي تمت بين «الساعة الخامسة والسابعة مساء الثلاثاء» بالتوقيت المحليّ.
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