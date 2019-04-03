شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: المجلس الدستوري يجتمع لإثبات «خلو منصب الرئيس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الجزائر)

اجتمع المجلس الدستوري في العاصمة الجزائرية لإثبات «حالة خلو منصب» الرئيس بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة مساء أمس (الثلاثاء)، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم (الأربعاء).

وما إن يثبت «خلو منصب الرئيس بالاستقالة» ويُبلغ المجلسُ البرلمان بغرفتيه، يتولى بعدها رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.